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Normales, ajustes en rutas aéreas: IPAC

Destaca que la cancelación no implica retroceso en la conectividad del estado

Por Samuel Moreno

Abril 18, 2026 02:06 p.m.
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Normales, ajustes en rutas aéreas: IPAC

La reciente suspensión del vuelo directo entre San Luis Potosí y Atlanta, a casi 11 meses de su puesta en operación, forma parte de los ajustes normales que realizan las aerolíneas en la evaluación de sus rutas, consideró Rodrigo Sánchez Espinosa, presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC).

IPAC explica suspensión de vuelo San Luis Potosí-Atlanta como ajuste normal

El dirigente empresarial señaló que, si bien la apertura de nuevas rutas aéreas representa un beneficio directo para la entidad en materia de conectividad, su permanencia depende del comportamiento del mercado y de la rentabilidad que puedan generar para las aerolíneas, por lo que algunas pueden ser reestructuradas o suspendidas.

Explicó que las empresas del sector aéreo suelen probar nuevas rutas durante periodos determinados para medir su demanda y, con base en ello, decidir si se consolidan o se modifican, lo cual es una práctica habitual en la industria y no necesariamente un indicador negativo para la conectividad del estado.

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Sánchez Espinosa subrayó que la eventual cancelación de una ruta no debe interpretarse como un retroceso, ya que en los últimos años San Luis Potosí ha registrado un crecimiento importante en su oferta de vuelos nacionales e internacionales, lo que ha fortalecido la movilidad del estado.

Indicó que, en términos generales, la entidad ha logrado un avance significativo en materia de conectividad aérea, lo que ha favorecido tanto al sector industrial como a la atracción de inversiones, al contar con más opciones de transporte hacia distintos destinos.

Finalmente, el presidente de IPAC sostuvo que el balance debe centrarse en el crecimiento global de la conectividad y no únicamente en la salida de una ruta específica, al considerar que el desarrollo aeroportuario de San Luis Potosí mantiene una tendencia positiva.

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