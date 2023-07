Noroña no duda que haya acarreo en eventos de "corcholatas"

Aunque reconoce que los lineamientos del Consejo Nacional de Morena no prevén ninguna sanción ante prácticas "incorrectas" como podría ser el acarreo o la colocación de múltiples espectaculares, para el aspirante a la candidatura por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, se trata de acciones que la gente está observando y no precisamente aprobando.



"Los espectaculares no los está viendo bien la gente, el tipo de prácticas que tanto hemos combatido pues también la gente las cuestiona, las repudia", respondió a pregunta sobre los acarreos que se han presentado durante las visitas de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

Noroña agregó que en su posición como una de las conocidas como "corcholatas" ha denunciado este tipo de prácticas 'desiguales' ante el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ya que uno de los indicadores que tiene para demostrarlo son los gastos de campaña, pues tanto él como Ricardo Monreal son los que han reportado los montos mayores, cuando los eventos de los otros tres precandidatos son más numerosos, lo cual implicaría mayores costos en logística.

"Mis compañeros son ahorrativos como el demonio, a unos les aparecen los espectaculares, a otros les aparece la gente, a otros les aparecen las sillas, a otros les aparece el sonido (...), estos cabrones tienen muchos enamorados y simpatizantes secretos, el 80 por ciento de los eventos, y ellos dicen que traen menos gasto y traen eventos más numerosos", señaló.

No obstante, Fernández Noroña justificó el traslado de personas que genuinamente quieren acudir a un evento "cuando la llevas a huevo, que no quiere ir", lo cual dijo no debería ser llamado como acarreo, aunque señaló que "no dudaría de que haya prácticas incorrectas en alguno de mis compañeros".