Nueva Alianza busca ser actor determinante en 2027: Pérez López

Nueva Alianza busca llegar a la próxima elección no como un aliado subordinado, sino como un actor con capacidad de inclinar la balanza. Su dirigente estatal, Crisógono Pérez López, sostuvo que la fuerza política puede resultar determinante en un escenario de competencia cerrada y anticipó que el partido negociará desde el peso de su votación, no desde la marginalidad con la que suele etiquetársele.

El dirigente informó que prácticamente concluyeron la renovación de sus comités municipales, proceso que enfrentó desacuerdos internos en al menos una demarcación, pero que —aseguró— está por resolverse. Con la estructura territorial casi completa, Nueva Alianza entra en fase de reorganización mientras observa el avance de la reforma electoral, cuyo contenido podría modificar las reglas de competencia y, por tanto, su estrategia de alianzas.

Pérez López confirmó que el objetivo es incrementar el número de presidencias municipales, regidurías y diputaciones. No descartó coaliciones, aunque dejó claro que competir solos es una alternativa viable. Recordó que en la elección pasada contendieron sin alianza y, según afirmó, obtuvieron una votación superior, lo que hoy les permite —dijo— evaluar acuerdos sin depender necesariamente de otra fuerza política.

Actualmente, Nueva Alianza mantiene una alianza parlamentaria con la llamada "Cuarta Transformación" en el Congreso local, pero no existe un acuerdo electoral formal. El dirigente aseguró que el partido no se cierra a ninguna fuerza y que la decisión se tomará con base en la competitividad de cada municipio. "Si nos conviene más irnos solos que aliados con alguien, así va a ser", afirmó, al adelantar que buscarán condiciones de igualdad en cualquier negociación.

Con "cincuenta y tantos mil votos" obtenidos en el último proceso, Pérez López planteó que, en una elección cerrada, esa cifra puede resultar decisiva. "Podemos ser los que digamos, o es para este lado, o es para este lado", señaló. Bajo esa lógica, Nueva Alianza apuesta a convertir su caudal electoral en moneda de negociación y posicionarse como un factor de definición en el próximo mapa político del estado.