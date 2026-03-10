Nueva falla en "El Realito"; activa INTERAPAS protocolo de abasto
Sería la tercera interrupción del año; el acueducto acumula ya 94 suspensiones desde que inició operaciones
Una nueva falla en el sistema de "El Realito" provocó la interrupción del suministro de agua este martes por la mañana, luego de que se detectara una fuga en el acueducto, informó el organismo operador INTERAPAS.
Ante la situación, el organismo activó su protocolo de atención para apoyar a las colonias que dependen de esta fuente de abastecimiento, mediante la operación de pozos de reserva y la distribución de agua con pipas.
La interrupción ocurre apenas ocho días después de que se había restablecido el servicio, tras la falla registrada del 23 de febrero al 2 de marzo.
Con este nuevo incidente, sería la tercera suspensión del sistema en lo que va de 2026, y se acumulan 94 interrupciones desde que el acueducto comenzó a operar.
INTERAPAS informó que mantendrá el monitoreo de la llegada de agua a los tanques de almacenamiento y continuará con el plan de atención mientras se restablece el suministro.
Para reportes o mayor información, los usuarios pueden comunicarse a Acuatel al 444 123 6400 o consultar las redes sociales oficiales del organismo.
El Interapas podría desaparecer, dice alcalde
El alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que el Ayuntamiento de la capital se mantiene a la expectativa de conocer el contenido de la propuesta que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez prev...
