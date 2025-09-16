Nuevas patrullas fueron compradas

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que la adquisición de las nuevas 53 patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital fueron mediante una licitación pública, a diferencia del esquema de arrendamiento anteriormente usado por la administración municipal.

“Fue una licitación pública para la adquisición de las patrullas, es decir, las compramos, en esta ocasión no hubo arrendamiento, ya son del municipio, al igual que las otras”, así lo explicó el edil capitalino.

Afirmó que esta diferencia se debe a que en la anterior administración no se contaba con el recurso suficiente para adquirir las 96 patrullas iniciales que se arrendaron, debido a que existía una urgencia para hacer frente en materia de seguridad, pues solo al inicio del primer trienio de su administración se contaba con un total de 14 patrullas.

Asimismo, mencionó que la inversión para la actual adquisición de las 53 nuevas patrullas que ya fueron entregadas ronda entre los 60 y 70 millones de pesos, por lo que la flotilla de la SSPC ascenderá en conjunto a cerca de 160 patrullas operando.

Añadió que de la anterior flotilla cerca de dos decenas se encuentran fuera de funcionamiento, “debe de haber unas 20 o 25 patrullas que definitivamente ya no funcionan, unas chocaron y ya no conviene repararlas”, concluyó.