Ladrones intentaron cometer robo en Walmart

En atención a un reporte de robo de mercancía en la tienda Walmart ubicada en avenida Muñoz, oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional norte, realizaron la detención de dos hombres que fueron sorprendidos saliendo del establecimiento sin pagar.

En labores del operativo Escudo Urbano, los agentes municipales acudieron al llamado de personal de la tienda, quienes indicaron haber detectado que dos hombres habían salido con mercancía sin pagar y que ocultaron en una mochila.

Los agentes municipales identificaron a los señalados, quienes llevaban un total de 2 mil 86 pesos en mercancía, motivo por el que fueron detenidos.

Ante el hecho, los implicados Diego Sebastián “N” y Carlos Daniel “N” de 20 y 21 años, fueron presentados a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

