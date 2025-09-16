logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ladrones intentaron cometer robo en Walmart

Los detectaron con mercancía en una mochila que no iban a pagar

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Ladrones intentaron cometer robo en Walmart

En atención a un reporte de robo de mercancía en la tienda Walmart ubicada en avenida Muñoz, oficiales de Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional norte, realizaron la detención de dos hombres que fueron sorprendidos saliendo del establecimiento sin pagar. 

En labores del operativo Escudo Urbano, los agentes municipales acudieron al llamado de personal de la tienda, quienes indicaron haber detectado que dos hombres habían salido con mercancía sin pagar y que ocultaron en una mochila.

Los agentes municipales identificaron a los señalados, quienes llevaban un total de 2 mil 86 pesos en mercancía, motivo por el que fueron detenidos.

Ante el hecho, los implicados Diego Sebastián “N” y Carlos Daniel “N” de 20 y 21 años, fueron presentados a la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En Villa de Ramos, apresan a sujeto armado
En Villa de Ramos, apresan a sujeto armado

En Villa de Ramos, apresan a sujeto armado

SLP

Redacción

Ladrones intentaron cometer robo en Walmart
Ladrones intentaron cometer robo en Walmart

Ladrones intentaron cometer robo en Walmart

SLP

Redacción

Los detectaron con mercancía en una mochila que no iban a pagar

En NL, aprehenden a presunto ladrón potosino
En NL, aprehenden a presunto ladrón potosino

En NL, aprehenden a presunto ladrón potosino

SLP

Redacción

Con armas blancas apresan a vándalos
Con armas blancas apresan a vándalos

Con armas blancas apresan a vándalos

SLP

Redacción