Seguridad

Tráiler vuelca y se quema en el Libramiento Norte

Circulaba por el kilómetro 23, entre las carreteras de Matehuala y Zacatecas

Por Redacción

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Tráiler vuelca y se quema en el Libramiento Norte

Un tráiler cargado de leche en polvo, sufrió aparatosa volcadura y terminó incendiándose cuando circulaba por el Libramiento Norte, por suerte el conductor resultó ileso pero la unidad acabó en pérdida total.

El hecho tuvo lugar cerca de la seis de la mañana de este lunes, cuando el tráiler se desplazaba por el Libramiento Norte, entre la carretera a Matehuala y la de Zacatecas.

Fue a la altura del kilómetro 23, adelante de la caseta de cobro, en donde el conductor al parecer dormitó y así perdió el control del volante para salirse del asfalto y terminar el tráiler volcado; enseguida comenzó a incendiarse y el chofer no pudo, hacer nada para apagar el fuego, aunque sí pudo ponerse a salvo y salió ileso.

Las llamas envolvieron la unidad que terminó totalmente quemada junto con la leche en polvo que transportaba sin se que se pudiera evitarlo.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y se ordenó el retiro de lo que quedó el tráiler para que se iniciaran las diligencias correspondientes.

Se esperaba que la empresa aseguradora se hiciera cargo de la reparación de los daños ya que las pérdidas fueron cuantiosas pero por suerte nadie resultó herido. 

