Nuevo avance en caso del activista estadounidense

Ya se localizó a un familiar del activista estadounidense Paul Jonathan Brown, desaparecido desde junio pasado en el municipio de Villa Juárez, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por ende, ahora se buscará obtener una muestra del pariente para cotejarla con restos humanos encontrados recientemente en el citado municipio, a fin de corroborar o descartar que se trata del ciudadano extranjero, complementó.

La fiscal general explicó que, en días pasados la FGE recibió un oficio del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, cuya autoridad diplomática informa de la localización de un familiar de Brown.

Con ello, el Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación se comunicará con la representación consular estadounidense, en aras de que haga llegar algunas muestras y realizar los estudios correspondientes, complementó.

En días pasados, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, informó que, al no tener contacto con algún familiar, la FGE no puede realizar los exámenes de identificación para comprobar que se trata de él.

El pasado 20 de julio, el norteamericano de 72 años de edad fue visto por última vez en la localidad de "El Huizachal", perteneciente al municipio de Villa Juárez, lugar donde se dedicaba a cuidar perros en un refugio.