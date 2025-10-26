logo pulso
Controlan incendio en bodega de cebollas del Mercado de Abastos

Emergencia en Mercado de Abastos resuelta tras incendio en bodega de cebollas, solo daños materiales.

Por Redacción

Octubre 26, 2025 11:40 a.m.
Controlan incendio en bodega de cebollas del Mercado de Abastos

Un incendio registrado en una bodega de cebollas del Mercado de Abastos fue controlado por bomberos del sector oriente durante la madrugada de este domingo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:00 de la mañana, cuando los cuerpos de emergencia fueron alertados del siniestro en una bodega que se encontraba cerrada al momento del incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, todo parece indicar que un corto circuito fue el origen del fuego. Solo se registraron daños materiales.

