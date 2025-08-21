Nuevos magistrados deben demostrar cambió de fondo en el PJ: Sheinbaum
La presidenta destacó resolución de TEPJF que valida elección judicial
Luego que la Sala Superior del Tribunal Electoral declaró la validez de la elección judicial y mantuvo firmes en sus cargos a los nueve ministros electos para integrar la Suprema Corte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la reforma al Poder Judicial es "muy profunda" y que ahora ya se terminó una era de corrupción.
Destacó que faltan algunas resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral para dejar firme los resultados de la elección del Poder Judicial.
"Creo que todavía no acaban todas las resoluciones, pero ayer hubo una muy importante frente a algunos miembros del Tribunal que intentaban que se echara para atrás toda la elección. Tiene que ver con lo que hablábamos de la democracia. Los más conservadores de nuestro país piensan que ellos son elegidos, iluminados y que son los que tienen el derecho a representar y a decir, porque no reconocen al pueblo, ni lo respetan, por cierto. Ya vimos cómo hablaba Lorenzo Córdoba de personas de Chichimecas, creo que era a quien se refería", indicó.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo aseguró que la resolución del Tribunal Electoral termina con una era de corrupción, privilegios y nepotismo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Entonces, es muy profunda la reforma al Poder Judicial, muy profunda. Y sí, se terminó una era, se acabó la otra. Se acabó la era de la corrupción y el privilegio en el Poder Judicial y el nepotismo. Y la nueva Corte, los nuevos jueces, los nuevos magistrados que se deben al pueblo porque el pueblo los eligió, pues tienen que entrar ahora a demostrar que cambió de fondo el Poder Judicial", mencionó.
