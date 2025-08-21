CINETECA ALAMEDA CELEBRA EL CINE MEXICANO

La Cineteca Alameda dedica una nueva semana a la exhibición de cortometrajes nacionales que retratan la diversidad cultural, social y comunitaria de México. Hasta el 24 de agosto se proyectarán distintas producciones que abordan temas de identidad, memoria, infancias y tradiciones.

Este jueves 21 se proyectan a las 17:00 y 19:00 horas El alma de los cerros, inspirado en los relatos de la comunidad mochó de Chiapas, y El reino de Dios, historia de un niño de ocho años que enfrenta la pérdida de su inocencia mientras espera su primera comunión.

Mañana viernes 22 la programación incluye La certeza. Historias para no olvidar, sobre los desaparecidos en Guatemala en los años 80, y La montaña, bitácora del viaje marítimo del EZLN a Europa durante la pandemia.

El sábado 23, con funciones a las 15:00 y 17:00 horas, se proyectan La piñata, que narra el esfuerzo de una niña por ganar un concurso con ingenio y creatividad, y La falla, documental que sigue la mirada de niños de primaria ante la despedida de su maestra.

Finalmente, el domingo 24 se presentan Vientre de luna, que explora la maternidad desde las voces de mujeres tsotsiles, y Binniguala’sa’: Los antiguos zapotecas, que sigue la búsqueda de una deidad tallada en piedra sustraída de Juchitán en 1960 y resguardada en el Museo Nacional de Antropología.

Esta programación acerca al público a una selección de cortometrajes que destacan las narrativas contemporáneas del cine mexicano y sus vínculos con la memoria y las realidades sociales de distintas comunidades del país.