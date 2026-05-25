Obligatorio, uso de casco para motos

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Luego de que en este medio se señalara que muchos motociclistas transitan en la cabecera de Villa de Pozos sin el casco de protección reglamentario, la Guardia Civil Municipal recordó a la población que el uso del casco es obligatorio tanto para el conductor como para su acompañante.

Lo anterior, de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de Tránsito vigente en esta demarcación, al cual corresponde una sanción de aproximadamente 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que a valores de este 2026 equivale a mil 759.65 pesos.

La corporación publicó en sus plataformas: "En Villa de Pozos fomentamos una cultura de prevención y respeto al Reglamento de Tránsito. El uso de casco es obligatorio para el conductor y acompañante en motocicleta. Usar casco certificado puede marcar la diferencia y ayudar a prevenir lesiones graves en caso de accidente".

Diariamente, en calles de la cabecera municipal, es frecuente ver a adolescentes viajando en motocicleta sin casco protector, al igual que a madres de familia viajando con sus hijas e hijos en edad escolar a bordo de estos vehículos, también sin casco.

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En vialidades importantes como la lateral de la carretera 57, otros motociclistas se arriesgan manejando a alta velocidad sin el casco protector.