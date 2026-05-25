logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Obligatorio, uso de casco para motos

Por Leonel Mora

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Obligatorio, uso de casco para motos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de que en este medio se señalara que muchos motociclistas transitan en la cabecera de Villa de Pozos sin el casco de protección reglamentario, la Guardia Civil Municipal recordó a la población que el uso del casco es obligatorio tanto para el conductor como para su acompañante.

      Lo anterior, de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de Tránsito vigente en esta demarcación, al cual corresponde una sanción de aproximadamente 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que a valores de este 2026 equivale a mil 759.65 pesos.

      La corporación publicó en sus plataformas: "En Villa de Pozos fomentamos una cultura de prevención y respeto al Reglamento de Tránsito. El uso de casco es obligatorio para el conductor y acompañante en motocicleta. Usar casco certificado puede marcar la diferencia y ayudar a prevenir lesiones graves en caso de accidente".

      Diariamente, en calles de la cabecera municipal, es frecuente ver a adolescentes viajando en motocicleta sin casco protector, al igual que a madres de familia viajando con sus hijas e hijos en edad escolar a bordo de estos vehículos, también sin casco.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En vialidades importantes como la lateral de la carretera 57, otros motociclistas se arriesgan manejando a alta velocidad sin el casco protector.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo
        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo

        Luna Azul y microluna en México: observación especial este mayo

        SLP

        PULSO

        Expertos recomiendan zonas con baja contaminación lumínica para observar mejor la Luna Azul en México.

        Fiscalía niega persecución contra periodistas
        Fiscalía niega persecución contra periodistas

        Fiscalía niega persecución contra periodistas

        SLP

        Redacción

        Manuela García Cázares afirmó que no existen investigaciones ni mandamientos judiciales contra periodistas en San Luis Potosí.

        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027
        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

        Contraloría revisa dependencias previo a transición estatal de 2027

        SLP

        El Universal

        Documentación oficial, como libros blancos, debe estar resguardada para constatar acciones gubernamentales.

        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo
        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

        Tras críticas por "Ley Serrano", Mecanismo descarta ataque al periodismo

        SLP

        Redacción

        Reconocen preocupación en el gremio, pero afirman que no hay elementos para considerar que las detenciones estén ligadas al ejercicio periodístico