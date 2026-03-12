Obra de puente en Periférico cumple todas las normas: Seduvop

logo pulso
Marzo 12, 2026 01:41 p.m.
La construcción del puente vehicular superior ubicado en Circuito Potosí o Anillo Periférico Oriente, en el cruce con el bulevar Valle de los Fantasmas o carretera a Rioverde, se ejecuta conforme al proyecto ejecutivo aprobado y validado, afirmó Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Este día, una columna periodística reportó que la compañía constructora habría "parchado" parte de una de las columnas del tercer nivel, debido a que la altura de esta fue inferior a la norma de 5.5 metros, es decir, con la intervención se repararía, pero al concluir la obra, en el piso se observará una especie de joroba.

La funcionaria estatal declaró que no existe ninguna irregularidad en la colocación de "parches", a fin de compensar alguna falla cometida por la compañía responsable de la edificación.

En entrevista, Vargas Tinajero subrayó que, desde la cimentación las columnas cumplen con la altura requerida por las normas oficiales, por ende, no se incumplen normatividades en la materia.

"No he visto la nota, la verdad no sé de qué me estés comentando, pero yo lo que les puedo decir, es que la obra se está haciendo conforme al proyecto ejecutivo", concluyó.

