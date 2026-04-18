logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENAMORADOS!EFECTÚAN SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

¡ENAMORADOS! EFECTÚAN SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Observa SSPC baja participación de jóvenes en delitos

Entre el 98 y 99 por ciento de las personas puestas a disposición son mayores de edad

Por Rolando Morales

Abril 18, 2026 11:46 a.m.
A
Observa SSPC baja participación de jóvenes en delitos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la participación de adolescentes en la comisión de delitos en la ciudad es baja y representa un porcentaje mínimo en comparación con los adultos que son presentados ante las autoridades.

Explicó que, de acuerdo con los reportes de la Mesa de Paz, entre el 98 y 99 por ciento de las personas puestas a disposición son mayores de edad, mientras que los casos que involucran a menores suelen estar más relacionados con faltas administrativas atendidas en juzgados cívicos, por lo que la incidencia delictiva juvenil no es elevada.

El funcionario señaló que, pese a esta baja participación, la corporación mantiene acciones preventivas dirigidas a jóvenes, como el programa "ABC de la Seguridad en tu Escuela", cuyo objetivo es generar conciencia y evitar que adolescentes se involucren en conductas delictivas.

Detalló que, cuando se registran casos, estos se relacionan principalmente con robos, como hurtos en comercios o a transeúntes, aunque reiteró que se trata de situaciones aisladas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Villa Gutiérrez agregó que los rangos de edad detectados se concentran entre los 16 y 17 años, y subrayó que la estrategia de la dependencia se enfoca en la prevención y la atención de las causas desde el modelo de justicia cívica, con acciones orientadas a evitar que los menores incurran en conductas delictivas.

LEA TAMBIÉN

Delitos a la baja, un espejismo

"A la sombra de la ignorancia,  trabaja el crimen". Simón Bolivar.   Tan solo en año y medio el gobierno federal, dice y asegura que los delitos han ido a la baja como si de una re...

Finalmente, señaló que no se han identificado de manera recurrente casos en los que adultos participen junto con adolescentes en la comisión de delitos dentro de los registros de la corporación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Observa SSPC baja participación de jóvenes en delitos
Observa SSPC baja participación de jóvenes en delitos

Observa SSPC baja participación de jóvenes en delitos

SLP

Rolando Morales

Entre el 98 y 99 por ciento de las personas puestas a disposición son mayores de edad

Espera Galindo que se recupere ruta aérea a Atlanta
Espera Galindo que se recupere ruta aérea a Atlanta

Espera Galindo que se recupere ruta aérea a Atlanta

SLP

Rolando Morales

Aseguró que se registró buena ocupación del vuelo durante Semana Santa

Desigual, el desarrollo de cuidadoras en el estado: Hernández Noguera
Desigual, el desarrollo de cuidadoras en el estado: Hernández Noguera

Desigual, el desarrollo de cuidadoras en el estado: Hernández Noguera

SLP

Ana Paula Vázquez

Presidencia de Cuidadoras Potosinas señala que la brecha territorial responde al tiempo de consolidación y no a falta de participación.

Continúa SLP como la entidad más afectada por incendios: Conafor
Continúa SLP como la entidad más afectada por incendios: Conafor

Continúa SLP como la entidad más afectada por incendios: Conafor

SLP

Rubén Pacheco

Autoridades prevén tregua en temporada crítica que concluye el 30 de junio, con vigilancia constante