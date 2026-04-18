Observa SSPC baja participación de jóvenes en delitos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la participación de adolescentes en la comisión de delitos en la ciudad es baja y representa un porcentaje mínimo en comparación con los adultos que son presentados ante las autoridades.

Explicó que, de acuerdo con los reportes de la Mesa de Paz, entre el 98 y 99 por ciento de las personas puestas a disposición son mayores de edad, mientras que los casos que involucran a menores suelen estar más relacionados con faltas administrativas atendidas en juzgados cívicos, por lo que la incidencia delictiva juvenil no es elevada.

El funcionario señaló que, pese a esta baja participación, la corporación mantiene acciones preventivas dirigidas a jóvenes, como el programa "ABC de la Seguridad en tu Escuela", cuyo objetivo es generar conciencia y evitar que adolescentes se involucren en conductas delictivas.

Detalló que, cuando se registran casos, estos se relacionan principalmente con robos, como hurtos en comercios o a transeúntes, aunque reiteró que se trata de situaciones aisladas.

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Villa Gutiérrez agregó que los rangos de edad detectados se concentran entre los 16 y 17 años, y subrayó que la estrategia de la dependencia se enfoca en la prevención y la atención de las causas desde el modelo de justicia cívica, con acciones orientadas a evitar que los menores incurran en conductas delictivas.

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Finalmente, señaló que no se han identificado de manera recurrente casos en los que adultos participen junto con adolescentes en la comisión de delitos dentro de los registros de la corporación.