Observaciones a Congreso, por faltas administrativas: Serrano

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Héctor Serrano Cortés, afirmó que las observaciones por 23 millones 669 mil 942.77 pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2024 no necesariamente derivarán en una sanción para el Poder Legislativo, al tratarse —dijo— de fallas administrativas que pueden corregirse dentro del proceso de solventación.

En entrevista, el legislador señaló que, de acuerdo con la información que le proporcionó Enrique Ortiz, coordinador del área de Finanzas del Congreso, dos terceras partes de las observaciones corresponden a la pasada legislatura y una tercera parte a la actual. "Es un tema más administrativo y lo que él me comentó es que está en proceso de solventación. ¿Qué quiere decir esto? Que las observaciones originales no necesariamente habrán de concluir formalizándose hacia el propio Congreso, declaró.

Serrano Cortés sostuvo que las observaciones no implican un uso incorrecto de recursos públicos, sino inconsistencias en registros y protocolos administrativos: "Más que un asunto de duda respecto al uso del recurso público, es un tema que es inherente a un protocolo administrativo. Entonces se va a subsanar. Eso es lo que confío plenamente en que se haga y que no quede esta observación vigente", agregó.

Entre las observaciones se encuentran retenciones aplicadas bajo el concepto "C. Huastecas", relacionadas con descuentos vía nómina por préstamos a trabajadores. La ASF solicitó el convenio con la empresa involucrada y las cartas de autorización firmadas por cada empleado. Ante ello, dijo desconocer a la empresa mencionada y adelantó que el tema será revisado al interior del órgano legislativo, incluyendo el análisis de los intereses aplicados y la documentación soporte correspondiente.

También se señalaron pagos "posiblemente indebidos" por subcategorías de puestos no registradas en el tabulador. El diputado insistió que no hay diferencias en los montos ejercidos, sino en la forma en que fueron clasificados y documentados.

Las declaraciones se dan tras el informe de cumplimiento 2024 de la ASF, que dejó pendientes de aclaración más de 23 millones de pesos por falta de documentación comprobatoria y asentó retenciones salariales sin convenios legales que las respalden. A partir de estos hallazgos, la Contraloría General del Estado abrió el expediente CGE/DIAEP/EIA-003/2026 para investigar posibles responsabilidades administrativas.