Obtiene la capital 665 mdp por subasta de 13 propiedades

La regidora Margarita Hernández Fiscal, integrante de la Comisión de Vigilancia del proceso de subasta de inmuebles municipales, destacó que en la reciente subasta participaron cerca de 28 postores interesados en adquirir los predios del Ayuntamiento.

La edil explicó que, aunque inicialmente se contemplaban 18 inmuebles, únicamente 13 fueron subastados. Dos predios no fueron incluidos, debido a la falta de un documento en su expediente relacionado con la liberación de gravamen, mientras que otros tres no recibieron ninguna oferta.

Detalló que la participación de alrededor de 28 postores permitió generar competencia en varios de los predios, ya que en algunos casos hubo dos o tres interesados, lo que contribuyó a mejorar las propuestas económicas por encima del precio base establecido en la convocatoria.

Asimismo, informó que por la venta de estos 13 predios se estima una recaudación aproximada de 665 millones de pesos, recursos que estarán destinados exclusivamente a obra pública.

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Precisó que la asignación de los terrenos se realizó con base en las mejores propuestas económicas, pero también considerando las condiciones de pago ofrecidas por los participantes, buscando las opciones más favorables para el Ayuntamiento. Aclaró que en este proceso no se solicitó a los postores la presentación de proyectos de desarrollo, sino únicamente sus propuestas económicas.

Señaló que el proceso fue coordinado por Oficialía Mayor, con la intervención de Tesorería y la supervisión de la síndico municipal.

Hernández Fiscal indicó que actualmente se trabaja en la elaboración de los contratos de los predios adjudicados y reiteró que la Comisión de Vigilancia dará seguimiento a todo el proceso para garantizar su correcta ejecución.

Finalmente, informó que, una vez concluidos los contratos y los procesos de licitación, las obras públicas que serán financiadas con estos recursos podrían iniciar en un plazo estimado de entre mes y medio y dos meses. Asimismo, mencionó que existe la posibilidad de realizar una nueva subasta para los cinco predios restantes, una vez que se integren los expedientes pendientes y se emita una nueva convocatoria.