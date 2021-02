"Ojalá se sume", dice José Luis Romero sobre Jaén Castilla

"Ojalá se sume. Este es un proyecto difícil, en el que tenemos que ir de la mano todos", dijo José Luis Romero Calzada, candidato a gobernador del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), sobre las acusaciones de la dirigencia estatal en su contra.

En entrevista, el ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que no ha impuesto a ningún aspirante en los cargos de elección popular en juego, pues no es dueño de la dirigencia estatal potosina.

El aspirante también conocido como "Tekmol", atajó que deben dejarse a un lado los "egos personales" y trabajar en unidad, a fin de promover el proyecto progresista en las cuatro regiones de San Luis Potosí.