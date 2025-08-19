Omiten 3 feminicidios en reporte del SNSP

Mientras que en julio pasado, la incidencia delictiva total se mantuvo al alza, con respecto al año anterior; el reporte de delitos generados en San Luis del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) omitió incluir como feminicidios el asesinato de 3 mujeres registrado el mes pasado, pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) afirmó que las indagatorias se realizarían bajo el protocolo de feminicidio.

Aunque en el séptimo mes del año se registró en el estado una baja con respecto a junio, pues de cinco mil 047 delitos se pasó a cuatro mil 861, en el conteo de los ocho meses se mantiene un alza de 4% en los delitos, con respecto al acumulado en el mismo lapso del año anterior.

En julio se contabilizaron 35 mil 739 denuncias, contra 34 mil 363 registradas el año pasado.

El reporte establece que en julio no se consignó ninguna víctima de feminicidio y la cifra anual se mantuvo en dos casos, ocurridos en enero y febrero. Al mismo lapso de 2024, iban ocho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, el 27 de julio se registró el asesinato de tres mujeres, una madre y sus dos hijas, atacadas por desconocidos que allanaron su domicilio, ubicado en Peñasco. Una menor resultó herida en el ataque.

Al comentar el caso, la fiscal Manuela García Cázares indicó que como toda muerte violenta de una mujer, en el caso de Peñasco, el Ministerio Público investigaba los tres decesos aplicando el protocolo de feminicidio para determinar si el crimen se cometió por cuestión de género. No obstante, las tres muertes de mujeres que dejó el ataque a Peñasco no fueron incluidas bajo esa modalidad.