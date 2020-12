Opacas, encuestas de Morena: R. Del Sol

Dadas las controversias suscitadas en otros estados, José Ricardo Delsol Estrada, criticó que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, no dé a conocer la metodología de las encuestas para la elección de las candidaturas a los gobiernos estatales.

En conferencia de prensa, citó que en Zacatecas o Guerrero, algunos interesados se inconformaron por la forma en que fueron elegidos los abanderados, a las distintas postulaciones en los gobiernos estatales.

El diputado federal y aspirante a la postulación potosina, comentó que el jueves próximo podría anunciarse la o el ganador en la contienda para San Luis Potosí. "Sí vemos que no ha sido del todo bien, el tipo de encuestas", declaró.

"Se está pidiendo a la dirigencia nacional que pueda transparentar el procedimiento y los resultados de estas encuestas, a fin de no dañar y lesionada la credibilidad del partido, va contra los principios de no mentir y no traicionar", expresó.