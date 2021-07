Operan salones al 70% de cupo

Los jardines y salones de eventos de Soledad de Graciano Sánchez, tienen permitido operar con un aforo de 70% con las medidas correspondientes que emite la Secretaría de Salud como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia.

Así lo informó el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Barajas Ábrego quien señaló que estos establecimientos deben contar con las disposiciones de los Servicios de Salud para poder brindar sus servicios.

Dijo que de acuerdo a la semaforización actual se tiene permitido operar con el aforo en mención, "los Servicios de Salud del estado generalmente cada 15 días se ha mantenido informándonos y dándonos a conocer las diferentes restricciones o indicaciones que hay con la semaforización para giros comerciales y de servicio".

Precisó que se supervisa que se cumpla con los horarios permitidos pues no hay más restricciones que seguir los protocolos sanitarios que se establecieron desde hace un año que inició la emergencia sanitaria.

"Por el semáforo en color verde, si hay algunas otras situaciones sobre todo en tiempos y en aforos que se han incrementado, pero eso no quiere decir que en algún momento no se esté supervisando, no nada más en los salones, en las diferentes áreas comerciales que se estén llevando a cabo estas medidas, entonces continuamos con la indicación del Sector Salud", manifestó.