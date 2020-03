Operativo Mochila será permanente y aleatorio: SEGE

El programa de revisión de útiles escolares es de forma permanente y aleatorio, en el cual nunca participan elementos policiales, reiteró Joel Ramírez Díaz, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Describió que el citado mecanismo lo establece la comunidad educativa, es decir, padres de familia y profesores, quienes eligen la fecha y la regularidad del mismo, y donde los alumnos muestran lo que lleven dentro de la mochila.

En entrevista, recalcó que las verificaciones siempre se hacen con la presencia de padres de familia o un representante del Consejo Escolar, en aras de garantizar los Derechos Humanos del alumnado.

De detectarse un arma, droga u otro objeto ajeno al material educativo, se deposita en una bolsa, se comunica a los padres o tutores, así como a la dirección. De acuerdo a la naturaleza de lo encontrado, se reporta a la instancia correspondiente, dijo el funcionario estatal.

De acuerdo con Ramírez Díaz, si bien, previo a las revisiones hay consenso entre profesores y tutores para la medida, no se notifica a la comunidad la realización del protocolo de prevención, porque es de manera aleatoria.

"Que en todo momento se respeten los Derechos Humanos. No policías, no arcos de seguridad, no cosas ajenas (...) Por fortuna no hay algo que sea motivo de mencionar o de alarma", comentó.