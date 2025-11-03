logo pulso
Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

Oposición cuestiona estrategia de seguridad tras homicidio de alcalde

El PRI calificó como inconcebible que se sigan registrando asesinatos como el de Carlos Manzo

Por Samuel Moreno

Noviembre 03, 2025 02:03 p.m.
A
Adolfo Micalco / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Verónica Rodríguez Hernández, calificó como "lamentable" el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y cuestionó la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno federal ante este tipo de hechos.

Rodríguez Hernández señaló que, a pesar de que el presidente municipal había solicitado apoyo y protección, la respuesta gubernamental fue insuficiente. "Se evidenció la ineficacia del sistema de seguridad, porque incluso con colaboración federal no se logró salvarle la vida", destacó, enfatizando la necesidad de acciones concretas más allá de condolencias y declaraciones.

La senadora insistió en que el gobierno federal debe revisar su estrategia de seguridad y acercarse a los municipios con mayores problemas de violencia para atender las necesidades de la ciudadanía.

Además, se refirió al debate sobre la revocación de mandato, señalando que la ciudadanía debe contar con mecanismos para evaluar y exigir cuentas a sus gobernantes.

Aparte, Adolfo Micalco, presidente de la Fundación Colosio en San Luis Potosí y representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó como inconcebible que se sigan registrando asesinatos como el de Carlos Manzo sin que las autoridades federales implementen acciones más eficientes para combatir al crimen organizado.

Desde el PRI destacaron la necesidad de dotar de mayor presupuesto a los esquemas de seguridad pública, tanto a nivel federal como estatal, para prevenir que la violencia organizada afecte a funcionarios, activistas y ciudadanos que levantan la voz ante las injusticias en el país.

SLP

Samuel Moreno

El PRI calificó como inconcebible que se sigan registrando asesinatos como el de Carlos Manzo

