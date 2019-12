Oposición "se queda corta" ante ciudadanos

Los partidos de oposición se han quedado cortos en las expectativas de ciudadanos que no ven en ellos peso suficiente ante el presidente y su organización política gobernante, explicó Juan Mario Solís Delgadillo, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la UASLP.

El académico explicó en esa situación que algunas ex figuras de la política activa, se valgan de coyunturas -como el gobierno lopezobradorista-, para revivir sus carreras políticas y eventualmente construirse un nuevo vehículo electoral, ya sea un partido o una candidatura independiente.

Solís Delgadillo fue entrevistado respecto de la formación de un grupo nacional civilista de contrapeso al poder, supuestamente inspirada en el Frente Cívico Potosino del extinto Salvador Nava Martínez. El anuncio fue hecho por el ex alcalde y ex dirigente estatal panista Jorge Lozano Armengol.

Para el politólogo, la creación "simpática" de la citada organización, surge porque los partidos que tienen la representación proporcional de la oposición, se están quedando cortos en las expectativas de muchos ciudadanos "que quieren que la oposición fuera más combativa con el Ejecutivo, más férrea".

Enfatizó que la oposición institucional a la gestión lopezobradorista no se ha sabido articular, carece de liderazgos y se "siente avasallada", optando por "patalear" o no sesionar en las Cámaras legislativas "y así no se hace la oposición".

"Un personaje como Jorge Lozano, no lo quiero señalar en absoluto, pero digamos, para seguir el ejemplo (del anuncio que hizo). Un personaje como éste, es alguien que tiene un tiempo alejado de la política profesional