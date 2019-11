Ordenan a la Segam iniciar monitoreo del aire en Rioverde

Un juzgado federal ordenó al gobierno del estado y a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) iniciar acciones para garantizar el establecimiento de un sistema de medición y monitoreo efectivos de la calidad del aire en Rioverde, de acuerdo a un amparo concedido a la organización Cambio de Ruta.

Lo anterior quedó reflejado en el fallo del Juzgado Segundo de Distrito en el juicio de amparo de número 801/2018, fechado el 31 de octubre pasado.

En el documento, Cambio de Ruta solicitó el amparo ante la omisión de ambas autoridades de establecer un sistema eficaz de monitoreo de la calidad del aire en Rioverde, además de no generar políticas públicas adecuadas para el monitoreo, registro y tratamiento de la calidad del aire en esa ciudad.

En sus alegatos, la parte inconforme pretende que a través de la instancia constitucional, se obligue a las autoridades estatales respondan para que hagan efectivos los programas en materia de medio ambiente, relacionados con la calidad del aire en Rioverde.

La instancia judicial indicó que acreditó la falta de un sistema eficaz de medición en esa ciudad de la Zona Media, pues el único sistema disponible está en San Luis Potosí capital.

En su descargo, la Segam argumentó que no hay monitoreo ambiental en Rioverde porque no el volumen de polución no supera el mínimo de emisiones de contaminantes establecido por la normatividad vigente.

El juzgado señala que desechó el argumento debido a que la secretaría no pudo demostrar que no se generaba esa cantidad de contaminantes... por la falta de un sistema de monitoreo ambiental.

"Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados. Sin embargo, tal negativa está desvirtuada con el contenido de los informes justificados", señala la dependencia judicial.

Por esa razón, el juez concedió el amparo a Cambio de Ruta, y ordenó a la dependencia establecer un método para medir y verificar la calidad del aire en Rioverde.