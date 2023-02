Organizaciones civiles se reúnen con investigadores del IPICYT en busca de respaldo para la protección de la Mariposa Monarca

Con el objetivo de consolidar con bases científicas un proyecto para el cuidado de la Mariposa Monarca en su paso por tierras potosinas, Ana María Abascal Sainz, presidenta del Club Rotario de San Luis Empresarial y Mauricio Espinosa Maza, representante legal de Armadillo Mágico y Ecoparque Cráter Encantado, se reunieron con directivos e investigadores del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), para formalizar un convenio de colaboración que dé como resultado el Plan de Protección para la Mariposa Monarca.

En la reunión participaron el Dr. Luis Antonio Salazar Olivo y el Ingeniero Alejandro Vázquez Bulman, Director General y Director de Vinculación del IPICYT, respectivamente. Además de la Dra. Elisabeth Huber-Sannwald, Jefa de la División de Ciencias Ambientales; el Dr. Felipe Barragán Torres y el Dr. Alfredo Ramírez Hernández, investigadores de la misma División.

En entrevista el Dr. Salazar Olivo como Director del IPICYT, destacó la importancia del proyecto e indicó que el instituto cuenta con investigadores con los conocimientos y la capacidad para atender la necesidad expuesta. "Nuestros colegas de la División de Ciencias Ambientales cuentan con la experiencia de hacer desarrollos académicos que puedan traducirse en servicios medioambientales para beneficio de la sociedad. Desde ese punto de vista es un proyecto bastante interesante porque puede ayudarnos a conservar aspectos importantes del ambiente, pero también a establecer zonas de educación ambiental para toda la población".

Por su parte, Ana María Abascal Sainz, dijo que el grupo rotario San Luis Empresarial tiene un área de interés que es: Conservación y Cuidado del Medio Ambiente. "Estamos trabajando con Mariposa Monarca en su ruta migratoria, y sobre todo en la concientización de los jóvenes, y de la comunidad en general sobre el cuidado y protección del medio ambiente. La idea es acercarnos al IPICYT para contar con los conocimientos de expertos investigadores en esa área".

Indicó que buscan un trabajo en conjunto con otras agrupaciones civiles, además de los habitantes de las zonas donde pasa la mariposa. "Buscamos una sinergia para realmente hacer un trabajo que impacte a la comunidad y que tenga un beneficio real. Ese es el objetivo que nosotros queremos como Rotarios, y por eso queremos hacerlo a través de gente experta, investigadores de tanta calidad como los que tiene el IPICYT. En la reunión se acordó trabajar en un convenio formal tripartita, entre quienes están involucrados en este proyecto de la Mariposa Monarca".

Mientras que el Dr. Felipe Barragán Torres, quien ha trabajado desde hace años estudiando los insectos, subrayó lo destacado de este trabajo para cuidar a la Mariposa Monarca en conjunto con organizaciones civiles y sociales: "Eso es lo que buscamos como investigadores, hacer ciencia, pero ir en alianzas con diferentes organizaciones civiles, lo que nos permitirá llevar la ciencia a espacios donde todo mundo la pueda ver. Entonces, creo que el Cráter es un buen lugar por donde podemos comenzar con esta idea, porque tiene vocación en educación ambiental y más si se suman los rotarios que tienen un antecedente de gestión muy bueno. Creo que podemos hacer alianzas muy bonitas que se pueden ver reflejadas en la sociedad, y en el cuidado de la biodiversidad, eso es lo que buscamos".

Más adelante indicó que durante esta primera reunión se establecieron los puntos que se necesitan cubrir, también los proyectos que están surgiendo, además de la forma en la que se puede estar apoyando. "Primero el conocimiento, nosotros partimos de que si no conocemos no podemos generar estrategias. Conocimientos básicos en este caso de los insectos, que son un grupo que a pesar de estar por todos lados, no se conoce mucho, y de los que se conoce, ya los estamos perdiendo de una manera alarmante, a raíz de todas las transformaciones en el medio ambiente. De ahí debemos partir, una vez que conocemos podemos aterrizar acciones; por ejemplo, mariposarios donde la gente pueda ver las especies que son de aquí, de la región. Esa interacción es un conocimiento valiosísimo que se puede llevar desde los niños de primaria, hasta a la gente adulta que ya ha tenido esa experiencia, pero no se da la oportunidad de apreciarla. Ese es un ejemplo de muchos que podremos generar".

El Dr. Alfredo Ramírez Hernández, investigador de la División de Ciencias Ambientales en el proyecto de Investigadores por México Conacyt, dijo que: es muy emocionante ver que hay intereses en común y sobre todo que se ha dado este espacio de diálogo. De aquí puede surgir un proyecto bastante rico por todos sus alcances, al ser de gran impacto social, que puede dar un plus a la región, además del aspecto ecológico que es muy importante.

En el tema de los insectos, de la mariposa Monarca específicamente, parecería que hace unos años tomó mucho auge en el estado de Michoacán, pero la población en general no tiene conocimiento sobre la ruta de la Mariposa Monarca, que va desde Canadá hasta el centro de los bosques de México, y una de esas rutas pasa por San Luis Potosí.

Para finalizar el Dr. Ramírez señaló que hay muchas cosas por conocer, las especies no tienen límites, los límites los ponemos los humanos y por lo tanto es importante conocer otras áreas potenciales que estén cerca de la ruta migratoria porque probablemente las especies se están desplazando hacia allá. Necesitamos hacer esta investigación que nos permita tener más parámetros sobre las variaciones poblacionales de las mariposas a través de la ruta. Con un panorama amplio, seremos capaces de establecer estrategias que nos permitan la conservación de nuestra biodiversidad, explicó el entomólogo.