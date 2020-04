Padre llora por falta de apoyo ante cierre de barbería debido a la contingencia sanitaria

"Soy padre soltero, tuve que cerrar mi barbería al ser un rubro no esencial, además también lo hice para proteger a mi hija del virus, pues no tengo quién me la cuide para salir a trabajar, ya solicité apoyo al Ayuntamiento pero parece que al gobierno municipal no le importamos los informales, pues no nos ayudan", dijo con lágrimas en los ojos Alejandro, padre de una menor de 4 años, quien en su inocencia no dimensiona el problema por el que pasa su papá, al no tener recursos ni siquiera para surtir la despensa.

Alejandro forma parte de los miles de personas que de la noche a la mañana se quedaron sin su fuente de ingresos y a cambio de esto, se quedaron también con deudas de renta, pago de agua, luz, entre otros.

Alejandro mencionó que al momento de conocer los programas de "apoyo" ofrecidos por el alcalde de la capital, intentó acceder a estos, lamentablemente no lo pudo lograr pues son muchas las trabas y requisitos que solicitan para poder ser beneficiario.

"Te ponen muchas trabas, no es tan fácil obtener los apoyos y ahora no sé qué hacer, me siento desprotegido y lo peor es que mi hija está desprotegida, tengo solo algunos ahorros, pero no serán suficientes para resistir toda la contingencia", manifestó.

El padre de familia apeló a la buena voluntad de las autoridades para apoyar a las personas que realmente requieren recursos y no sólo a los amigos o familiares de las autoridades.

"Confío en que pronto llegará el apoyo que requerimos, ojalá los programas fueran de fácil acceso para todos, no es justo que no nos apoyen", concluyó Alejandro.