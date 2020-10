Padres de autistas piden garantía de buena atención

Padres de familia de niños que recibían atención para sus hijos en el Centro de Diagnóstico y Capacitación Autismo del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), demandaron garantizar el mismo servicio que tenían, pues en el Instituto Temazcalli –que ahora está a cargo- no cuenta con personal especializado.

En rueda de prensa en la Fundación "Gilberto Rincón Gallardo" capítulo San Luis Potosí, las declarantes leyeron un comunicado de ex trabajadoras del CREE, quienes relatan, que derivado de la pandemia de la Covid-19, ya no se les renovaron contratos, pero no se les dio una explicación justificada de la medida.

Leyeron un comunicado atribuido a Abigail Monzón, ex psicóloga clínica y coordinadora del Centro de Autismo, quien reportó que más de mil familias se beneficiaban del área especializada, sobre todo de localidades del interior del estado.

Los servicios consistían en diagnósticos con herramientas específicas, sesiones de intervención temprana con modelo Denver; sesiones terapéuticas con modelo TEACCH; asesorías en salones de clase; y capacitación a estudiantes.

Al respecto, María Hernández Noriega, psicóloga clínica, refirió que es de vital importancia que los espacios de gobierno cuenten con personal preparado, toda vez que los tutores deben ser informados sobre las implicaciones del trastorno del espectro autista (TEA) en la infancia.

A su vez, Juana Ramírez Hernández, médico general y madre de una niña con TEA, indicó que nadie está en contra del Instituto Temazcalli, sin embargo, los infantes necesitan tener el mismo esquema de atención implantado por Abigail Monzón, especialista en la materia.