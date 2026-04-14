Pagan 36.2 millones, hasta ahora, por artistas de festival

El Ayuntamiento de San Luis Potosí ha destinado, un total de 36 millones 266 mil 905.92 pesos únicamente en la contratación de los principales artistas de la quinta edición del Festival San Luis en Primavera 2026, de acuerdo con información disponible hasta el momento en la Plataforma Estatal de Transparencia, específicamente en los reportes de gasto correspondientes a los meses de febrero y marzo.

Los datos revelan que el gasto más alto corresponde a Miguel Bosé, con 13 millones 255 mil 021.68 pesos, seguido por Gilberto Santa Rosa, con 4 millones 299 mil 133.92 pesos, y Gente de Zona, con 4 millones 118 mil 283.02 pesos.

En el siguiente nivel de inversión se ubican Lucero, con 3 millones 693 mil 759 pesos, y Mon Laferte, con 2 millones 748 mil 521.10 pesos, puesto que solo se registró su primera parcialidad en los formatos registrados hasta el momento. Posteriormente aparece el Homenaje a Juan Gabriel, con 2 millones 038 mil 668.80 pesos, así como Jessica Audiffred & RØZ, con 1 millón 858 mil 518.20 pesos.

Más abajo en la lista se encuentran Diego El Cigala, con 1 millón 540 mil 804.20 pesos; Daniela Spalla, con 906 mil 122.20 pesos; y Jazz & Flow, con 801 mil 370.20 pesos.

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Los montos menores corresponden a Humanicorp, con 537 mil 940.70 pesos; el Vocal-Concertisten y Ensamble de Cámara FISLP, con 287 mil 912 pesos; y Jimmy Rodríguez, con 180 mil 850.90 pesos.

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Cabe destacar que estos montos no necesariamente representan el costo total final de cada artista, ya que en varios casos únicamente se han transparentado primeras parcialidades, por lo que se prevé que en los próximos días se actualicen los registros con los pagos completos.

Asimismo, la cifra total difundida hasta ahora corresponde exclusivamente a los artistas principales, por lo que aún está pendiente la publicación del gasto integral del festival, incluyendo logística, producción, servicios y los eventos alternos que formaron parte del Festival San Luis en Primavera 2026.

En este contexto, recientemente el alcalde Enrique Galindo Ceballos estimó que la inversión total realizada por la administración capitalina en el festival fue cercana a los 45 millones de pesos, y aseguró que desde la semana pasada se buscaría transparentar este gasto ante medios de comunicación.

Sin embargo, hasta el momento dicha información no ha sido presentada de manera completa.

Por otro lado, el propio Ayuntamiento informó que, a través del observatorio turístico municipal, se registró una derrama económica de 560 millones de pesos durante estos días de fiesta.