Palazuelos y Vicente Fox abrirán tienda de cannabis en SLP

"Paradise Shop" una tienda de productos derivados de cannabis, quiere llegar a San Luis Potosí y a otros lugares de la República Mexicana, con el fin de ayudar a cientos de personas a mejorar su estado de ánimo, salud y mejorar su bienestar.

La idea de ayudar a través del CBD o cannabidiol y otros derivados de la planta inició cuando en Paradise, se dieron cuenta del impacto positivo que este tenía en la salud de las personas y fueron encontrando los miles de casos de éxito que han logrado que las leyes cambien un poco para comenzar a comercializar este tipo de productos en México.

César Escalante platicó y dio a conocer parte de lo que es "Paradise Shop" y cómo fue que decidió unirse a este proyecto que ya se encuentra operando en algunas partes de México.

Para Paradise es importante que todos los mexicanos conozcan los beneficios que tiene la CBD, "buscamos que los beneficios de nuestros productos lleguen a todos los mexicanos".

Aunque César conoce el proyecto desde sus inicios, no fue hasta julio de 2021, cuando formalmente se integró como gerente de operaciones y expansión, esto luego de la creación del corporativo.

Además de trabajar de la mano con Roberto Palazuelos, Marcus Dantus y Vicente Fox Quesada; hay otros tres personajes importantes para "Paradise Shop", Fernando Carcamo, Fernando Espinobarros quienes son socios fundadores junto con Guillermo Palau, los cuales tuvieron la visión para esta nueva industria y han logrado llevar a cabo la "cristalización y materialización del proyecto".

¿Dónde está "Paradise Shop"?

La tienda más famosa de CBD se encuentra operando en 28 estados, de acuerdo a César hay "160 contratos por abrir y aproximadamente 70 operando". La meta es tener 200 tiendas operando en los 32 estados de la República Mexicana para finales de 2022.

Los socios de "Paradise Shop", utilizaron datos demográficos y socioeconómicos para proyectar las tiendas que podrían tener en cada estado del país y así fue como llegaron al estado potosino.

Aunque conocen algunas smoke shops de San Luis Potosí, consideran que su concepto marcará una diferencia en el mercado a favor de la salud de los potosinos.

"Contamos con médicos especialistas en el sistema endocannabinoide. Dicho sistema está presente en todos los seres humanos. Pocas personas tienen información al respecto, por lo que nuestro objetivo es informar y ayudar a las personas qué buscan una alternativa natural para su salud. No buscamos vender por vender, sino promover un consumo informado y responsable", asegura César.

Consideran que son pioneros en el tema y más allá de vender cannabis para fumar, desean llegar para convertirse en una "ideología de consumo".

Cuándo estrenan sucursal en San Luis

"Paradise Shop" planea llegar a finales de enero o principios de febrero. Se instalarán en la Avenida Venustiano Carranza número 1065, en el Centro Histórico de San Luis Potosí

¿Los potosinos podrán tener su tienda?

En la página oficial de la tienda se puede contactar al corporativo para poder realizar la instalación de alguna sucursal dentro del estado, sin embargo, para ser candidato es necesario una serie de requisitos, el primero de ellos agendar una videoconferencia para dar a conocer detalles sobre el modelo de negocio.



Si acaso resultas seleccionado y hay disponibilidad para colocar la sucursal, "se procede con los trámites necesarios".

Por el momento en San Luis Potosí no hay disponibilidad de más tiendas y hasta ahora no saben cuándo habrá localidades disponibles.

Salud para los potosinos

"Paradise ofrecerá un sistema de salud integral", dice César, quien confirmó que durante el 2022 pretenden "equipar nuestras tiendas con cabinas de orientación alternativa, donde nuestros clientes tendrán una conexión virtual con médicos profesionales que les asesorarán sobre alternativas naturales para sus requerimientos específicos".

Tratarán en todo momento de ofrecer atención profesional y personalizada y con el único objetivo de tener un "verdadero impacto en la salud de las personas".

Gomitas, dulces y más

Conforme las leyes cambien, esperan ofrecer diversos productos de CBD, con el fin de siempre ayudar a quienes los necesiten.

Mientras su portafolio se extiende y abren la primera tienda de cannabis en el estado, esperan brindar salud, bienestar y diversión a San Luis Potosí, pero sobretodo aceptación para que este concepto continúe salvando vidas.