Palenque de Fenapo ya no será concesionado; lo manejará patronato

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que para 2026 concluye la relación con concesionarios del palenque de la Feria Nacional potosina (Fenapo), por lo que el centro de espectáculos será manejado directamente por el Patronato.

En un mensaje de redes sociales, el mandatario anunció que, además, manejará la taquilla y la venta virtual de boletos, bajo el argumento de que todos accedan a los mejores lugares y no "los mismos de siempre".

Además, señaló que se combatirá de forma real la reventa de boletos.

Gallardo, adelantó también, que se prepara una "cartelera fuerte" y pronto se anunciará a la boletera, a través de la cual se podrán adquirir las entradas a precios accesibles.

