Palenque de Fenapo ya no será concesionado; lo manejará patronato
Ricardo Gallardo argumentó de que todos podrán acceder a los mejores lugares y no "los mismos de siempre"
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que para 2026 concluye la relación con concesionarios del palenque de la Feria Nacional potosina (Fenapo), por lo que el centro de espectáculos será manejado directamente por el Patronato.
En un mensaje de redes sociales, el mandatario anunció que, además, manejará la taquilla y la venta virtual de boletos, bajo el argumento de que todos accedan a los mejores lugares y no "los mismos de siempre".
Además, señaló que se combatirá de forma real la reventa de boletos.
Gallardo, adelantó también, que se prepara una "cartelera fuerte" y pronto se anunciará a la boletera, a través de la cual se podrán adquirir las entradas a precios accesibles.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Capturan a revendedor en la Fenapo
Traía boletos para el Palenque y alertó a otros cómplices por medio de frecuencia
no te pierdas estas noticias
Palenque de Fenapo ya no será concesionado; lo manejará patronato
Pulso Online
Ricardo Gallardo argumentó de que todos podrán acceder a los mejores lugares y no "los mismos de siempre"
Incendio en Milpillas afecta 220 hectáreas
Redacción
Brigadas también atienden nuevo siniestro en Cerritos.
Aumento en pasivos no significa deterioro financiero, dice Gallardo
Samuel Moreno
Consideró que todavía hay gente de la "maldita herencia" malinterpretando las cifras de la ASF