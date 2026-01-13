logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Fotogalería

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado

Será el tribunal quien determine si las medidas aplicadas fueron adecuadas, dijo Gabriela López

Por Rolando Morales

Enero 13, 2026 12:39 p.m.
A
Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado

La Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí concluyó la investigación administrativa relacionada con el caso del antro Rich y determinó sanciones contra servidores públicos involucrados, informó la titular del área, Gabriela López y López.

De acuerdo con la funcionaria, el procedimiento ya se encuentra cerrado en el ámbito interno, y la resolución establece sanciones que van de seis meses a un año, conforme al catálogo contemplado por la normatividad municipal.

Sin embargo, López y López detalló en breve comentario que los servidores públicos sancionados recurrieron la determinación ante el tribunal competente. Por ello, la Contraloría está a la espera de que se confirme o modifique la sanción impuesta.

La funcionaria evitó precisar cargos o nombres específicos, y explicó que será el tribunal quien determine en definitiva si las medidas aplicadas fueron adecuadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, cabe recordar que los funcionarios sancionados fueron el ahora exdirector de Comercio, Jorge García Medina; el ex subdirector de esta dependencia municipal, José Francisco Juárez; la ex coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, así como el ex jefe de inspectores.

LEA TAMBIÉN

Postergan hasta enero audiencias del Caso Rich

Acusadores y acusados se molestan con la decisión

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado
Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado

Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado

SLP

Rolando Morales

Será el tribunal quien determine si las medidas aplicadas fueron adecuadas, dijo Gabriela López

No hay quejas por incumplimiento de horario invernal: SEGE
No hay quejas por incumplimiento de horario invernal: SEGE

No hay quejas por incumplimiento de horario invernal: SEGE

SLP

Samuel Moreno

Las sanciones son aplicables según el reglamento laboral y la Ley de Educación

No hay margen para tarifa de 15 pesos, insiste SCT
No hay margen para tarifa de 15 pesos, insiste SCT

"No hay margen para tarifa de 15 pesos", insiste SCT

SLP

Samuel Moreno

Concesionarios solicitan el ajuste en tarifa para garantizar operatividad del servicio

Operativo preventivo en escuelas por regreso a clases
Operativo preventivo en escuelas por regreso a clases

Operativo preventivo en escuelas por regreso a clases

SLP

PULSO

Desde el 12 de enero se aplican acciones de prevención y proximidad en escuelas del estado.