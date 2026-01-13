Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado

La Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí concluyó la investigación administrativa relacionada con el caso del antro Rich y determinó sanciones contra servidores públicos involucrados, informó la titular del área, Gabriela López y López.

De acuerdo con la funcionaria, el procedimiento ya se encuentra cerrado en el ámbito interno, y la resolución establece sanciones que van de seis meses a un año, conforme al catálogo contemplado por la normatividad municipal.

Sin embargo, López y López detalló en breve comentario que los servidores públicos sancionados recurrieron la determinación ante el tribunal competente. Por ello, la Contraloría está a la espera de que se confirme o modifique la sanción impuesta.

La funcionaria evitó precisar cargos o nombres específicos, y explicó que será el tribunal quien determine en definitiva si las medidas aplicadas fueron adecuadas.

Sin embargo, cabe recordar que los funcionarios sancionados fueron el ahora exdirector de Comercio, Jorge García Medina; el ex subdirector de esta dependencia municipal, José Francisco Juárez; la ex coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, así como el ex jefe de inspectores.