Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado
Será el tribunal quien determine si las medidas aplicadas fueron adecuadas, dijo Gabriela López
La Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí concluyó la investigación administrativa relacionada con el caso del antro Rich y determinó sanciones contra servidores públicos involucrados, informó la titular del área, Gabriela López y López.
De acuerdo con la funcionaria, el procedimiento ya se encuentra cerrado en el ámbito interno, y la resolución establece sanciones que van de seis meses a un año, conforme al catálogo contemplado por la normatividad municipal.
Sin embargo, López y López detalló en breve comentario que los servidores públicos sancionados recurrieron la determinación ante el tribunal competente. Por ello, la Contraloría está a la espera de que se confirme o modifique la sanción impuesta.
La funcionaria evitó precisar cargos o nombres específicos, y explicó que será el tribunal quien determine en definitiva si las medidas aplicadas fueron adecuadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sin embargo, cabe recordar que los funcionarios sancionados fueron el ahora exdirector de Comercio, Jorge García Medina; el ex subdirector de esta dependencia municipal, José Francisco Juárez; la ex coordinadora de Actividades Comerciales, Ana Laura Gómez, así como el ex jefe de inspectores.
Postergan hasta enero audiencias del Caso Rich
Acusadores y acusados se molestan con la decisión
no te pierdas estas noticias
Para Contraloría capitalina el caso Rich está cerrado
Rolando Morales
Será el tribunal quien determine si las medidas aplicadas fueron adecuadas, dijo Gabriela López
No hay quejas por incumplimiento de horario invernal: SEGE
Samuel Moreno
Las sanciones son aplicables según el reglamento laboral y la Ley de Educación
"No hay margen para tarifa de 15 pesos", insiste SCT
Samuel Moreno
Concesionarios solicitan el ajuste en tarifa para garantizar operatividad del servicio