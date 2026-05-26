Para evitar su invasión, vigilarán ciclovía en Pozos

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Aunque en realidad existen pocas ciclovías en Villa de Pozos, el área de Vialidad y Movilidad del gobierno municipal, incrementará la vigilancia de estas rutas para evitar que sean invadidas por vehículos automotores.

Se buscará, en primera instancia, hacer conciencia en las y los conductores de que deben respetar los espacios exclusivos para ciclistas, pero no se descarta la aplicación de sanciones conforme a Reglamento de Tránsito vigente en este municipio.

Al respecto, el titular del área municipal, Juan Ramón Velázquez Urista, dijo que "es común que los automovilistas invadan las ciclovías, ya sea por falta de conocimiento o de cultura vial, por lo que nuestras acciones buscan generar conciencia entre automovilistas y ciudadanía en general sobre la importancia de respetar estos espacios destinados exclusivamente para ciclistas".

El funcionario citó la Vía Alterna Oriente y la avenida Seminario como vialidades de alto flujo vehicular en las que existen ciclovías, las cuales deben ser respetadas.

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Subrayó que las ciclovías representan "una herramienta importante para impulsar una movilidad más segura, ordenada y sustentable, por lo que es fundamental que sean utilizadas correctamente y permanezcan libres de vehículos u obstáculos que puedan poner en riesgo a quienes diariamente se trasladan en bicicleta".