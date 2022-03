Parque Tangamanga de Soledad se ubicaría en zona oriente

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Tras el anuncio del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, para la instalación de un Parque Tangamanga en Soledad de Graciano Sánchez, la alcaldesa del municipio Leonor Noyola, indicó que están en la búsqueda de un predio de al menos 200 hectáreas para el parque recreativo.

Expresó que hasta el momento en la cabecera municipal no han encontrado un terreno que pudiera funcionar para la creación del parque; no obstante, están en la mira de un predio de 200 hectáreas ubicado en la zona oriente de Soledad.

Noyola precisó que la propuesta del gobernador forma parte de las necesidades que las y los ciudadanos de Soledad han expresado, pues han solicitado un lugar de esparcimiento seguro en el que se pueda practicar deporte y la convivencia familiar, así como la necesidad de contar con un pulmón verde para el municipio.

No se ha establecido una fecha para el arranque de obras; sin embargo, la edil del municipio indicó que una vez que se defina el lugar en donde se va a establecer el parque, se dará el arranque de obras para una pronta conclusión.

Este proyecto se sumaría a los parques Tangamanga ubicados dos en la capital potosina y uno en el Municipio de Matehuala.