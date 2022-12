Parque Tangamanga III, un reclamo de habitantes del oriente de la ciudad

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- Hace 20 años, en la administración del priísta Fernando Silva Nieto inició el proyecto de construir el parque Tangamanga III en la capital potosina, mismo que a lo largo de 20 años ha permanecido en el olvido y que hoy se convierte en un reclamo de los habitantes de la zona.

A espaldas de la clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a unos pasos del periférico Oriente se encuentra la primera etapa de lo que sería este tercer pulmón de la capital con cinco canchas de básquet, cancha de fútbol rápido, pista de patinaje, carril periférico para corredores, pista central para correr, gradas, baños y una construcción espaciosa para oficinas o salones para actividades diversas; aunque todo esto se encuentra en mal estado y destruido por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento y el vandalismo que ha causado destrozos durante estos 20 años.

Actualmente el espacio es utilizado a pesar de las condiciones en las que se encuentra... asisten corredores, grupos infantiles de atletismo, personas que acuden a pasear con sus mascotas, grupos de patinaje, grupos de la tercera edad, entre otros.

Carolina Torres, usuaria de este lugar desde sus inicios y que hoy encabeza el movimiento "Por un Parque Digno", compartió con EL UNIVERSAL San Luis Potosí que tras escuchar la intención del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, de construir un nuevo parque, les devolvió la esperanza de que el extinto Tangamanga III sea considerado.

Dijo que desde hace años los deportistas y familias que acuden al que se ha convertido en un basurero intentan, entre escombros, inseguridad, acoso y peligro, tener actividades recreativas.

Carolina lamentó que, incluso, a unos cuantos pasos de la reja despintada y oxidada, en los campos de beis han encontrado cuerpos sin vida, haciendo el sitio en un depósito no sólo de basura, sino "de vicios y muerte".

"Tenemos la esperanza de que finalmente se retome este proyecto y no importa que se le cambie de nombre y que hagan el parque Tangamanga III en Soledad como se ha anunciado, lo importante para nosotros es una rehabilitación y que se le dé mantenimiento a este lugar, incluso que se considere como esta cadena de parques que son un pulmón para la ciudad y que ofrece grandes beneficios para la población".

A través de la agrupación "Por un Parque Digno", este grupo encabezado por Carolina Torres se ha dado a la tarea de desarrollar un proyecto en el cual han encontrado que mediante este se beneficiaría al menos a 50 fraccionamientos en esta zona, además del diagnóstico de que no existe ningún espacio recreativo en la zona oriente con el alcance que podría tener éste.

"Existe el parque Tangamanga I y el parque Tangamanga II al norte de la ciudad; sin embargo, en el oriente que tiene, además una gran cercanía con la zona industrial y que concentra también una gran cantidad de colonias de la periferia en las cuales se busca una reconstrucción del tejido social, hay muchos usuarios que lo necesitan".

De forma cotidiana son al menos 300 personas las que asisten diariamente a este terreno pese a las condiciones; se han juntado en las últimas semanas 500 firmas y 50 voluntarios más están en la tarea de recolectar más.

"Nos interesa un espacio digno como los otros parques, no quiero ir al basurero a practicar deporte con mi hija", concluyó.