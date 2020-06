Pasajeros de transporte público desdeñan uso de cubrebocas; "no ha costado trabajo", dice Rangel

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel reconoció que al personal de la dependencia le ha costado trabajo generar conciencia entre los usuarios del transporte público respecto a la importancia de usar cubrebocas y gel antibacterial durante sus traslados.

Recordó que no se trata de una medida impositiva u obligatoria, es decir, no se impide subir a las unidades a personas que no portan cubrebocas, sin embargo, insistió en que ello es necesario, para seguridad tanto propia como del resto de pasajeros.

"Nos ha costado trabajo lograr que se lleve de manera sistemática este protocolo pero estaremos ahí presentes".

Dijo que además del uso de cubrebocas, también los pasajeros deben utilizar gel antibacterial antes y después de abordar la unidad.