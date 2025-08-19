logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Pensión a policías no impacta economía de municipios, asegura Badillo

Se espera que ya estén considerando cómo implementarlo dentro de sus presupuestos, señaló

Por Samuel Moreno

Agosto 19, 2025 01:45 p.m.
A
Pensión a policías no impacta economía de municipios, asegura Badillo

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Cuauhtli Badillo Moreno, aclaró que la iniciativa de retiro digno para policías municipales no genera un impacto presupuestal directo, ya que cada Ayuntamiento cuenta con autonomía financiera para implementar el esquema.

Badillo Moreno explicó que, según el análisis del dictamen, no se prevé un gasto adicional, ya que los ayuntamientos deberán gestionar por sí mismos los recursos necesarios y se espera que ya estén considerando cómo implementarlo dentro de sus presupuestos.

El legislador morenista destacó que las comisiones revisaron a fondo la propuesta y no encontraron contradicciones legales ni constitucionales. Indicó que la ley se está construyendo con base en el derecho vigente y que se solicitará a los ayuntamientos apoyar en la implementación de los sistemas de retiro para fortalecer a las corporaciones de seguridad.

Asimismo, señaló que los municipios tendrán la posibilidad de acercarse al sector público para implementar los esquemas de pensiones, respetando su autonomía dentro del federalismo mexicano y tomando las decisiones más adecuadas según sus capacidades y circunstancias locales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre la viabilidad financiera, Badillo Moreno indicó que los Ayuntamientos contarán con tiempo suficiente para analizar mecanismos y convenios, incluso con apoyo de recursos federales, para financiar los sistemas de retiro sin afectar otras áreas de su presupuesto.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pensión a policías no impacta economía de municipios, asegura Badillo
Pensión a policías no impacta economía de municipios, asegura Badillo

Pensión a policías no impacta economía de municipios, asegura Badillo

SLP

Samuel Moreno

Se espera que ya estén considerando cómo implementarlo dentro de sus presupuestos, señaló

Cuestiona RGC que hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo
Cuestiona RGC que hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo

Cuestiona RGC que "hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo

SLP

Martín Rodríguez

Aseguró que desde hace 30 años se han utilizados para la toma de fotografías

Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas
Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas

Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas

SLP

Flor Martínez

También se prevé la llegada instituciones bancarias y restaurantes, explicó Andrade Ovalle

Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI
Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI

Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI

SLP

Rolando Morales

Asegura que se platica con empresas y usuarios para el proyecto