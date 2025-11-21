Pensiones embarga a deudores activos
La DPE reconoce procesos civiles contra trabajadores en activo que adeudan créditos hipotecarios.
Aunque no precisó cuántos casos registran actualmente, Luis Arturo Coronado Puente, titular de la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), confirmó que existen trámites de embargo contra trabajadores en activo que mantienen adeudos en créditos hipotecarios otorgados por el organismo.
Explicó que, cuando un burócrata deja de pagar, el expediente se remite a los juzgados civiles, donde los órganos jurisdiccionales determinan la vía legal para recuperar el adeudo.
"Aun cuando se lleva a cabo ese proceso, se les invita en el proceso judicial para que se pongan al corriente del pago y liberarlo", señaló.
Coronado Puente indicó que la dependencia realiza notificaciones telefónicas y por correo electrónico para que los deudores regularicen sus pagos antes de que avance el procedimiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aclaró que, aunque son casos "mínimos", la Ley de Pensiones del Estado sí permite afectar el salario de trabajadores en activo para recuperar los créditos hipotecarios.
En entrevista, añadió que la DPE mantiene un padrón actualizado de los préstamos autorizados, lo que permite dar seguimiento puntual a cada caso de mora.
no te pierdas estas noticias
Pensiones embarga a deudores activos
Rubén Pacheco
La DPE reconoce procesos civiles contra trabajadores en activo que adeudan créditos hipotecarios.
Narcomenudeo presiona a juzgados de SLP
Rubén Pacheco
SSPC reporta poca reincidencia; Poder Judicial enfrenta saturación por causas penales de narcomenudeo.
Congreso cita al rector para aclarar presupuesto de la UASLP
Pulso Online
El Poder Legislativo formalizó la invitación a Alejandro Zermeño para revisar temas presupuestales en sede legislativa.