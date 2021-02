Perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre: hijo de Colosio

Desde Lomas Taurinas, Baja California, Luis Donaldo Colosio Riojas pronunció un discurso en el que perdonó a los asesinos de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, baleado en ese lugar el 23 de marzo de 1994.

"Perdono a los cobardes que me arrebataron a mi padre, haciendo hasta lo inimaginable para sacar a Colosio de la contienda", dijo Colosio Riojas frente a la estatua que marca el lugar donde el entonces candidato priista a la presidencia fue asesinado.

"Perdono al asesino que tomó su vida, producto de circunstancias inciertas, desesperadas y posiblemente obligadas", dice en su mensaje transmitido por Facebook.

"Perdono a las instituciones políticas de este país, que lejos de honorar su legado, han usurpado el nombre de mi padre y se han beneficiado de él para sus proyectos políticos vacíos.

"Perdono a un sistema judicial que, lejos de ayudar a procurar la verdad, se empeñó en destruir toda la posibilidad de hacer justicia a un crimen nacional.

"Perdono porque es lo correcto y porque no existe una transición hacia la paz sin un auténtico ejercicio de reconciliación y porque está solo en mi persona la obligación de tomar este paso hacia adelante", expresó Colosio Riojas, quien actualmente es precandidato a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano.

Dijo que lo que le sucedió su familia no es muy distinto de lo que padecen miles de familias mexicanas todos los días "y que viven ese sufrimiento en el olvido".

Agregó que lo que no se puede perdonar son las muertes de miles de personas víctimas de la violencia.

"O remamos todos parejo para el mismo lado o estaremos todos condenados a hundimos todos por igual", dijo al hacer un llamado a la unidad en el país.