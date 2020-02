Permitirá SEGE a alumnas, maestras y trabajadoras administrativas unirse a "Un día sin nosotras"

En los niveles de educación básica y media superior, las alumnas, maestras y trabajadoras administrativas que deseen participar en la convocatoria nacional "#UnDíaSinNosotras... "El Nueve ninguna se mueve", podrán hacerlo si es su deseo llevarlo a cabo, es decir, no acudir a clases o a trabajar, según información de fuentes educativas.

La actividad convocada mediante redes sociales por colectivos feministas, se realizará el 9 de marzo próximo, tras la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, debido a la persistente y recrudecida violencia feminicida y machista en el país.

Al respecto, Joel Ramírez Díaz, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), anunció que desde el sector educativo se da la libertad para que participen alumnas, maestras y administrativas, sin que ello implique ninguna sanción.

"Las mujeres que deseen participar, el sector educativo nosotros no tenemos ninguna medida que se oponga a ello (...) Siempre decir, que en el magisterio potosino la comunidad educativa hay un magisterio muy responsable, que sabrán ellos cómo cumplir con los planes y programas", comentó el entrevistado.

Por separado, Griselda Álvarez Oliveros, directora general del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), coincidió en explicar el mismo argumento de Ramírez Díaz, sin embargo, dijo que está la espera de la emisión de un comunicado formal de la SEGE.

"Estamos en espera de ese documento para nosotros poder saber qué acciones tenemos que emprender, sobre todo, en las instituciones educativas donde la mayoría del personal son mujeres", declaró.

Aparte, Marianela Villanueva Ponce, directora general del Colegio de Bachilleres en el Estado (Cobach), anunció a través de Facebook que el subsistema educativo se sumará al movimiento, es decir, sin implicaciones para alumnas, empleadas y maestras.

La accesibilidad de las instituciones es la mismo en todos los casos, no se tomarán en cuenta las faltas a las alumnas que decidan no asistir; y las profesoras y trabajadoras que tomen la misma decisión no se les descontará el día.