Perredista declina hablar del contacto PVEM y los Gallardo

El diputado Jesús Emmanuel Ramos Hernández, del PRD, dijo ser respetuoso de las opiniones del columnista Juan José Rodríguez respecto al aparente acercamiento del gallardismo al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero expresó que "no se subirá a ese tema" porque están lejos los tiempos electorales.

Declinó de igual manera confirmar si permanece en contacto con el ahora diputado federal independiente Ricardo Gallardo Cardona o si él mismo permanecerá en las filas del Partido de la Revolución Democrática por mucho tiempo.

"Para mí no es tema, honestamente. Digo, respeto mucho la labor de los periodistas y sí leí la columna (Las Nueve Esquinas) que me mencionas, pero no tengo nada qué argumentar; el autor, quien tiene toda una trayectoria en el periodismo, pinta un panorama de lo que puede suceder o no en la política, pero para mí no son tiempos de emitir alguna opinión propia de estos temas", expresó.

En la edición del periódico Pulso de ayer jueves, el columnista Juan José Rodríguez reveló la presunta intención del diputado Gallardo Cardona y otros ocho legisladores desertores del PRD de sumarse a las filas del PVEM para beneficio del bloque de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

A cambio, afirmó el periodista, Ricardo Gallardo hijo obtendría la dirigencia del Partido Verde en el estado potosino, posición que durante 20 años ocupó Manuel Barrera Guillén.