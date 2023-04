Reprocha diputada reserva de gobierno sobre compra de patrullas de la GCE

Transparentar la información sobre la adquisición de patrullas para la Guardia Civil Estatal (GCE), en ningún momento compromete la seguridad pública, sentenció Gabriela Martínez Lárraga, coordinadora parlamentaria de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Refirió lo anterior luego que la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado declaró como reservada hasta el 2027, la publicación de tales reportes, que entre otros aspectos, consiste en transparentar cómo fue la compra de los vehículos.

Contrastó que, si bien el numeral 127 de la Ley de Transparencia del Estado contempla la clasificación de información cuando se comprometa la seguridad pública, sin embargo, informar sobre el proceso de adquisición y el proveedor beneficiado bajo ninguna circunstancia vulnera tal consideración.

Argumentó que no pone en riesgo la función y la operatividad de corporación, porque no se solicita la publicación de datos de las características de la tecnología con la que cuenta las unidades, sino únicamente respecto del recurso público erogado.

"Lo que procede es hacer una reserva parcial por tratarse de un tema de seguridad. Confío en que la autoridad transparente esta operación lo antes posible", complementó.

Martínez Lárraga confió en que el Pleno de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) resuelva a favor de las inconformidades que surgirán por el resguardo informativo, a través de exhortos u otra medida que garantice la rendición de cuentas.

"A la fecha, yo he presentado 19 solicitudes de información, se me han respondido 15 parcialmente o fuera de de tiempo, con información a medias y tal, y no la presento como Mickey Mouse, sino con mi nombre", concluyó.