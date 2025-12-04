Persisten las bajas temperaturas en SLP por Frente 17

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el Frente Frío número 17, que se encuentra presente en San Luis Potosí desde hace varios días, continuará generando ambiente frío y bancos de niebla, principalmente en las zonas serranas.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 23 grados en la zona centro y 31 grados en la región Huasteca. En cuanto a las mínimas, se esperan valores de 9 grados para la zona centro y 8 grados en el Altiplano, con posibilidad de heladas durante la madrugada.

Las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones ante las condiciones persistentes de frío. Entre las recomendaciones incluyeron:

En el hogar

· Abrigarse con varias capas de ropa.

· Verificar la correcta ventilación de calentadores, chimeneas y estufas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

· Proteger tuberías y medidores de agua para prevenir daños por congelamiento.

Para la salud

· Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitamina C.

· Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evitar cambios bruscos de temperatura.

Protección Civil reiteró el llamado a mantenerse informado sobre las actualizaciones climáticas y seguir las medidas de prevención.