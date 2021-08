Personal hospitalario que atiende a pacientes covid en el Hospital de Soledad lleva un mes sin sueldo

Trabajadores eventuales de la salud, adscritos en el Hospital General de Soledad y que laboran en el combate a la pandemia, denunciaron que desde hace un mes no reciben su salario.

Los afectados indicaron que se encuentran contratados bajo ese esquema, dependiente del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Un enfermero que se identificó, pero solicitó el resguardo de su identidad para evitar recibir represalias, reportó que alrededor de 400 empleados, entre médicos y personal de enfermería trabajan gratuitamente desde hace poco más de 30 días, cuyos sueldos van de 8 mil a 9 mil pesos.

Especificó que no les han pagado porque la Secretaría de Salud del Estado no reportó desde el inicio de julio pasado el listado de trabajadores adheridos al programa federal, según información que les brindó directamente el Insabi.

"Esto es para alzar la voz y nos volteen a ver, porque seguimos trabajando sin sueldo. Ahorita nuestra profesión es de riesgo, se ha incrementado la atención. Ahorita creo que hay alrededor de 60 pacientes en el hospital, y el rango de edad son puros jóvenes", advirtió.

Ante la problemática, enfermeras y médicos solventan sus gastos empleándose en otro nosocomio, incluso han optado por vender comida en sus casas u otra forma de ingreso económico.

"Independientemente de la profesión o del trabajo a que se dedique, no es justo que no le estén pagando y esté laborando; esté trabajando de a gratis vamos a Recursos Humanos y se escudan con la respuesta de que de México no han pagado", externó.

Al respecto, la Secretaría de Salud argumentó que el retraso en los pagos se debe a una situación que tiene su origen en las instancias federales.