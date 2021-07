Pese a los más de 400 casos diarios de covid en SLP, Gobierno no cree que la situación amerite "crear pánico o alarma"

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, hizo el llamado sobre todo a los más jóvenes a que se resguarden y extremen medidas sanitarias, puesto que los niveles de contagio por Covid-19 ya son francamente altos en San Luis Potosí, aunque tampoco consideró que los más de 400 casos reportados hoy sean como para crear pánico o alarma.

"No son situaciones de alarma, ni de tratar de crear pánico, no es la intención, pero sí hay que cuidarse, eso sí, lo que decimos es que se tienen que reforzar las medidas de protección personales, es una situación colectiva, pero también de responsabilidad personal, es decir de cada uno de nosotros".

Dijo además, que la estadística en materia de casos positivos a Covid-19 se ha disparado en las últimas semanas, este jueves se superaron ya los 400 casos "lo cual es muy lamentable", no obstante de manera afortunada los fallecimientos no han acompañado esta misma tendencia, lo cual obedece fundamentalmente a la campaña de vacunación.

Hernández Delgadillo, recordó que las personas vacunadas ya con sus dosis completas tienen mayores defensas ante el replique de la enfermedad, por lo que en caso de contagiarse sus efectos son menores, sin embargo esto no significa que no se tenga que estar muy atentos obligue a implementar nuevas restricciones "pudiéramos apretar todavía más", sobre todo en el caso de la movilidad, los cupos para el transporte público, eventos sociales, centros de esparcimiento, etcétera.