Pico de Covid será más severo aquí: Andreu Comas

El nuevo pico de la pandemia de Covid-19 en San Luis será superior al que se alcance a nivel nacional, advirtió Andreu Comas García, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El académico señaló en entrevista que, de acuerdo al Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington el "pico" de la cuarta ola de la pandemia se presente en San Luis Potosí este 21 de enero.

"Nosotros calculamos que será una semana después", indicó, sin embargo, lo preocupante no es eso, sino el tamaño del pico que a nivel nacional será entre 5 y 7 veces mayor que cualquier otro y en San Luis Potosí entre 8 y 10 veces", subrayó.

En la gráfica del instituto se observa que el pico de esta oleada de la pandemia deja muy por debajo a los tres picos previos.

Por otra parte, la Secretaría de Salud federal informó ayer que San Luis ya es el tercer estado con mayor incidencia de casos activos del país, con más de 300 casos por cada cien mil habitantes. En total, el estado ya contabiliza nueve mil 809 personas contagiadas con capacidad de seguir diseminando el virus.

Ante tal panorama y dado que el gobierno federal colocó a la entidad en semáforo verde, Andreu Comas llamó a la ciudadanía a actuar como si se estuviera en rojo.

Asimismo, el investigador universitario advirtió que, si la población no aplica estas medidas no va a parar el contagio y hasta el 50% de los mexicanos se podrá infectar. Lo cual significa que aproximadamente 63 millones de personas enfermarían de coronavirus, con una letalidad de 240 mil muertes directas e indirectas; pero también 12 millones tendrán riesgo de padecer el llamado "Covid largo" y ante eso no hay sistema de salud preparado para manejar el brote.

"Una persona enferma con ómicron en la calle sin cubrebocas puede contagiar a 264 personas en 12 días", concluyó el académico Andreu Comas García.