Pide Alianza Empresarial a Gallardo abrir agenda compartida de prioridades

En la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC delegación San Luís Potosí, representantes de Alianza Empresarial invitaron al gobernador electo del estado, Ricardo Gallardo Cardona, a una primera reunión de trabajo.

La Alianza Empresarial está conformada por los dirigentes de 12 organismos de la iniciativa privada potosina. En la reunión se convocó al mandatario electo a abrir una agenda compartida con los temas prioritarios para los potosinos dentro de los que destacaron el manejo institucional y federal de la pandemia del Covid-19, sus variantes y las alternativas de vacunación, así cómo los primeros lineamientos para lograr una ordenada pero contundente reactivación económica que no trasgreda el protocolo sanitario.

El gobernador electo manifestó a los líderes empresariales, que en la primera etapa de su administración, conseguirá una bolsa de entre 3 mil y 5 mil millones de pesos para inversión en infraestructura con la que se podrán generar nuevos empleos y reactivar realmente la economía en el estado. Así mismo, se cuestionó sobre el proyecto del nuevo gobierno para solucionar el añejo y lacerante problema de suministro de agua en la zona metropolitana de la capital y el resto del estado, así cómo de las condiciones para poder adelgazar el aparato burocrático estatal y hacerlo más eficiente y transparente. Los diferentes liderazgos de las 12 cámaras y organismos de la iniciativa privada representados en la Alianza Empresarial de San Luis Potosí reafirmaron su intención y voluntad para coadyuvar con el nuevo gobierno, exigiendo de forma clara un manejo abierto, incluyente, transparente; siempre en congruencia con el espíritu que convocó a las potosinas y potosinos a las urnas el pasado 6 de junio.

En su carácter de coordinador y vocero de la Alianza, Manuel Castanedo expresó: "No estamos para llenar de halagos al gobernador electo, ni para ver por los intereses personales o de algún grupo minoritario", "lo invitamos a nuestra sede porque necesitamos entender que en el barco vamos todos, y que requerimos sumarnos desde todos los frentes a la construcción de un mejor futuro para San Luís Potosí", además agregó: "no se trata solamente de dejarle la responsabilidad al gobierno, sino de crear verdaderas sinergias con la ciudadanía en favor del desarrollo, la reactivación económica y la generación de más fuentes de trabajo". En ese contexto se estableció un vínculo respetuoso, imparcial y colaborativo con el nuevo gobierno estatal que en la persona de Ricardo Gallardo Cardona y su nuevo gabinete tomarán las riendas del estado el próximo 26 de septiembre próximo