Pide arzobispo a las autoridades no engañar con "colores de semáforos" y evitar más riesgos por covid

El Arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, dijo dudar que verdaderamente la entidad esté en semáforo epidémico color verde, por lo que pidió a las autoridades ser más responsables y estrictas en cuanto a estos protocolos "no nos expongan a colores que no nos corresponden, nos siguen engañando, tenemos que enseñar a las personas a formar consciencia y ser responsables".

Entrevistado posterior a la misa con motivo de la celebración de este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe la cual se llevó a cabo en el exterior del Santuario de Guadalupe por cuestiones de la pandemia, Cabrero Romero sostuvo que en lo personal, piensa que lo del semáforo verde tiene más que ver con apoyar a la economía y a los comerciantes que ya han tenido muchas pérdidas.

Puntualizó: "yo no he entendido bien lo del semáforo, en lo personal, no sé si es semáforo verde de verdad o no, o si es para abrirle la puerta a los comerciantes, entiendo que ella también tienen que vivir y también es para otras actividades que se habían recortado y que generan algún beneficio económico, sí, pero no nos expongan, no nos expongan con colores que no corresponden".

Subrayó que las autoridades muchas veces piden responsabilidad y autocuidado por parte de los ciudadanos, "pero tampoco nos abran las puertas así, si de por sí, con o sin verde, nos vamos a las fiestas, imagínense ahora que están las posadas, navidad, todo el maratón Lupe- Reyes..."

Por último, indicó que entonces el llamado es que a las autoridades sean también responsables, que la ciudadanía sea responsable pero también la autoridad "todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que ser responsables".