Pide arzobispo no tirar agua el Sábado de Gloria

El arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, llamó a los potosinos a no desperdiciar agua el Sábado de Gloria y sumarse al bimestre abril-mayo para orar por ella.

Dijo que él viene de Monterrey y es una de las ciudades que más han padecido sequía y conoce lo que es tener apuros diarios de agua.

“Yo creo que nos es más feliz poderla tomar o podernos bañar o utilizarla para diversas situaciones que no requieren de tirarla a los demás como una broma, les invitaría por el respeto a esta situación a todos los demás, que podamos evitar esa tradición que no conozco a detalle, pero yo estaría en desacuerdo que se haga, porque es un recurso no renovable”, explicó.

Consideró que el desperdicio del agua es una actividad no saludable, que a futuro nos va a maltratar en poco tiempo.

Aseguró que hay otros estados del norte que ya padecen la sequía en comunidades muy pequeñas que no tienen para sembrar, no tienen para su uso personal o para su ganado

Pidió a los potosinos hacer conciencia y no hacer uso del agua, porque más bien tenerla es felicidad y por ello es importante conservarla.