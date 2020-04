Pide Azuara claridad respecto a industrias esenciales

Para cuidar los más de 86 mil empleos que genera directamente la industria maquiladora y manufacturera de exportación en San Luis Potosí, el gobierno federal debe aclarar cuáles son las actividades esenciales y permitir que no se detengan actividades de producción que afecten a las empresas.

Así lo consideró el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, quien dijo que ante la pandemia, "no ha habido claridad en este sector, pues no se han atendido los casos en específico de las industrias que generan piezas, artículos o materiales que son necesarios en otros países".

El legislador lamentó que esta situación haya generado que se pierdan empleos en varios estados según datos del IMSS y que el paro de labores en plantas ha provocado que se dejen de recibir ingresos y además, con los nulos apoyos fiscales se exponen más plantas laborales.

Azuara Zúñiga destacó las peticiones hechas por el Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera de Importación (INDEX), las cuales plantean apoyos fiscales, claridad en la definición de actividades esenciales y aplicación de medidas estrictas de protección que permitan un regreso adecuado a las labores.

"Las industrias no piden que se les exente de impuestos, sino que se den medidas eficientes para que las cadenas de producción no se vean afectadas y, por ende, no se arriesguen los empleos, pues desafortunadamente, la industria automotriz que es importante para San Luis Potosí es de las más afectadas", declaró.