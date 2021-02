Pide Clúster Médico evitar falsas expectativas sobre compra de vacunas

Aunque el sector empresarial de San Luis Potosí ha levantado la mano para la compra de vacunas contra Covid-19, el clúster médico del estado hizo un llamado a evitar generar falsas expectativas en torno a este proceso, pues la comercialización no se podrá consolidar al menos en un mediano plazo, señaló el director de este organismo, Manuel Galván.

El especialista dijo que debe existir claridad para no generar una idea equivocada de que en breve se podrá adquirir la vacuna para inmunizar a las plantillas laborales y a la población en general, y puntualizó que existe un protocolo clínico y farmacéutico mundial que debe respetarse. "No cualquier empresa puede comercializarla, tienen que gestionar la normatividad que les permita hacer esta transacción y después la autorización de su comercialización por decreto o por normatividad que exista en cada país, como en este caso en México, que es la Cofepris", señaló. Asimismo Galván Arroyo advirtió que las empresas no cuentan con la calidad fiscal y normativa para participar en el proceso de compra, ya que no se trata de "billetazos", insistió. "Los empresarios tienen un gran interés y es parte de su responsabilidad social, pero las empresas no tendrían la calidad fiscal y normativa, no podrían porque no es de este tipo de servicios, son empresas industriales o comerciales que tienen otros fines, así es que tendría que existir otro decreto para que esto se dé, no es una cuestión de 'billetazos' ni políticas, sino de normativa y fiscal".

Manuel Galván reconoció los esfuerzos que están haciendo los laboratorios y grandes farmacéuticas que promueven vacunas que están siendo analizadas o bien, que ya han sido aprobadas por la OMS; no obstante, aclaró que adquirir los biológicos conllevará un proceso que podría tardar aún varios meses y hasta años, pues dijo que no es una tarea fácil en aspectos comerciales, legales, operativos y logísticos.